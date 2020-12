Connu sous ce surnom depuis plus d'un siècle, après l'avoir adopté en 1915, les Indians subissaient la pression de groupes d'influence améridiens depuis plusieurs années afin qu'ils abandonnent leur nom, sans succès jusqu'ici.

La franchise avait décidé d'abandonner son logo représentant le Chef Wahoo, une caricature stéréotypant les Amérindiens, afin de répondre aux critiques, avant de finalement annoncer avoir lancé une étude approfondie sur son nom.

Selon le New York Times, l'équipe devait annoncer un changement de surnom dans la semaine, sans toutefois préciser si ce changement s'accompagnerait de la présentation de la nouvelle identité du club. Plusieurs surnoms ont été cités comme possibles nouveau choix : Naps, Spiders, Rocks.

Fondée en 1900, l'équipe a débuté sous le nom de Cleveland Lake Shores, avant d'adopter l'appellation Blues un an plus tard et Naps, en référence à l'une de leur stars historique, Napoleon "Nap" Lajoie, en 1902. Ils ont gagné les World Series, la finale de la MLB, à deux reprises, en 1920 et 1948. Avec 72 ans d'attente, Cleveland est l'équipe de MLB est à la recherche du titre depuis le plus longtemps.

Les Cleveland Indians sont la dernière équipe professionnelle à se débarrasser de son image liée aux Amérindiens, après un changement similaire de la part de l'équipe de football américain de Washington, qui a abandonné plus tôt cette année son nom de Redskins (Peaux-rouges), pour les mêmes raisons.

Trois clubs professionnels portent toujours un surnom en rapport avec les Amérindiens: le club de hockey des Chicago Blackhawks, celui de baseball des Atlanta Braves et le club de football américain des Kansas City Chiefs.