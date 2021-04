C’est finalement une blessure au genou, qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains la saison dernière, qui aura eu raison d’une légende : Julian Edelman.

Après douze saisons d’une riche carrière, le wide-receiver des New England Patriots a décidé de prendre sa retraite. “C’est une décision difficile, mais c’est la bonne décision pour ma famille et moi-même”, a expliqué le dédormais ancien joueur de football américain, dans une vidéo émouvante, sur les réseaux sociaux. “C’est un véritable honneur de quitter ce sport en tant que Patriot. Ce furent les douze plus belles années de ma vie. Rien dans ma carrière n’a jamais été facile et pas de surprise, cela ne sera pas facile non plus. J’ai toujours dit : ‘J’irai jusqu’à ce que les roues se détachent'. Et elles sont finalement tombées. En raison d’une blessure l’année dernière, je fais l’annonce officielle de ma retraite du football.”



(...)