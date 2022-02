Les Cincinatti Bengals d’un côté. De l’autre les Los Angeles Rams. Et au milieu, depuis les studios d’Eleven, Patrick Stein et Anthony Coppi qui commenteront à 00h30 le plus gros événement sportif de l’année outre-Atlantique (voir par ailleurs).

"En fait, nous prendrons l’antenne à minuit et proposerons aux téléspectateurs avant le match un magazine américain compilant les plus belles images de la saison NFL", explique le journaliste spécialiste du foot US. "Il y aura aussi un vidéocast, pour lequel nous aurons l’honneur d’accueillir David Houdret, lui aussi fan de foot US."

Chez nous, le SuperBowl est diffusé pour la neuvième année consécutive. Le début d’une tradition ?