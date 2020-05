La Ligue professionnelle de football américain (NFL) se prépare à autoriser l'ouverture des sites d'entraînement des 32 franchises le 15 mai.

Le commissaire de la Ligue Roger Goodell a présenté mercredi le protocole à suivre. "Il est impossible de projeter ce que les prochains mois apporteront" a-t-il écrit aux équipes. "Une étape importante dans le processus de planification de la saison 2020 implique la réouverture des installations du club."

Celles-ci ont été fermées en avril en réponse à la pandémie de Covid-19.

La première phase du protocole impliquerait un certain nombre des membres du personnel des équipes qui ne sont pas des joueurs, jusqu'à 75 personnes par jour, à condition que les réglementations nationales et locales le permettent. Aucun joueur ne serait autorisé à pénétrer dans les installations, à l'exception ceux qui poursuivent un programme de rééducation physique qui était en cours lorsque les sites ont été fermés.

Chaque club est tenu de former une équipe de réponse aux infections. Il comprend un médecin local spécialisé dans les maladies infectieuses, un responsable du contrôle des infections du club, l'entraîneur physique en chef et le médecin du club, et le directeur des ressources humaines.

Les installations doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées. Tout le monde doit pratiquer la distanciation sociale et porter sur le visage protecteur. Les employés seront encouragés à prendre leur température régulièrement à domicile avant de se rendre sur le site du club. Ils seront régulièrement contrôlés sur leur lieu de travail.

Chaque club devrait avoir mis en place les protocoles d'ici le 15 mai en prévision de la date de réouverture officielle des installations.