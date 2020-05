Le commissaire de la ligue nord-américaine de hockey sur glace, Gary Bettman, s'est dit jeudi prêt à retarder le début de la prochaine saison jusqu'à décembre, si cela doit permettre à l'actuelle, suspendue à cause du coronavirus, de se finir.

La NHL, qui débute traditionnellement ses saisons mi-octobre, est prête à revoir son calendrier, tant elle reste déterminée à aller au bout de celle-ci, si les autorités de santé finissent par donner un feu vert aux joueurs pour revenir sur les patinoires. "Nous avons une grande flexibilité concernant la date de reprise" de la prochaine saison, a déclaré Bettman sur le site NHL Network. "Il n'y a pas de baguette magique qui nous permette de démarrer en octobre comme nous le faisons habituellement. Si nous devons commencer en novembre ou décembre, c'est quelque chose qui sera à l'étude. Nous allons essayer d'avoir de bons jugements, prudents. Ce n'est pas une course pour être le premier à revenir". A propos de la saison actuelle, interrompue depuis le 12 mars en raison de la pandémie de Covid-19, M. Bettman a assuré que si elle reprenait, il n'avait aucun problème avec le fait de faire jouer des matches en juillet et août. Habituellement, la Coupe Stanley est déjà soulevée par le vainqueur du championnat courant juin. La NHL a indiqué cette semaine, de concert avec le syndicat des joueurs, qu'ils envisageaient d'entrer dans "la phase 2 d'un plan de retour au jeu", après la période actuelle d'"autoquarantaine" observée par les joueurs et personnels des équipes. La phase 2, qui pourrait démarrer entre mi-mai et fin mai selon les voeux de la ligue, comprend notamment des séances par petits groupes dans les centres d'entraînement des équipes. Gary Bettman a cependant déclaré qu'aucune date n'était fixée. "Nous allons devoir faire les choses étape par étape, car la santé et le bien-être de nos joueurs sont primordiaux pour tout ce qui nous occupe", a-t-il assuré, ajoutant qu'il ne souhaitait pas les voir rejouer "tant qu'ils ne seront pas en forme". "Je ne veux pas que quelqu'un se blesse", a-t-il résumé.