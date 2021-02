Les Tampa Bay Buccaneers ont donc remporté leur deuxième SuperBowl, dans la nuit de dimanche à lundi, surclassant les Kansas City Chiefs, champions en titre, étouffés et incapables de la moindre réaction (31-9).

À la baguette et aux manettes, le meilleur quarterback de tous les temps, dont la soif de records n’a d’égale que son envie de continuer son incroyable parcours sportif : Tom Brady. À 43 ans bien sonnés, le Californien a prouvé lors de cette saison plus que particulière que son palmarès n’est pas dû qu’au génie tactique de Bill Belichick, qui l’a emmené à 6 SuperBowls avec les New England Patriots.



