Reporté en raison de la crise sanitaire, le championnat nord-américain de football (ou soccer, c'est selon) a commencé ce week-end.

Si Laurent Ciman a pris sa retraite et a entamé une nouvelle carrière dans le staff du CF Montréal (ne dites plus Impact, malheureux...), plusieurs "Belgicains" vont arpenter les pelouses d'outre-Atlantique. Si certains se sont déjà montrés à leur avantage (et postulent déjà au but de l'année), la première journée n'est pas encore terminée avec un alléchant Inter Miami - LA Galaxy (avec Vazquez et Kljestan) au programme ce dimanche.

1. Victor Wanyama (CF Montréal)



Ancien joueur du...Germinal Beerschot (de 2008 à 2011), en a parcouru du chemin depuis lors (Celtic Glasgow, Southampton et Tottenham). Joueur désigné du CF Montréal, où Laurent Ciman a débuté sa nouvelle carrière en fanfare, le Kényan a marqué lors du choc contre Toronto (4-2). Va-t-il justifier sur la longueur son statut de "joueur désigné" ?



2. Brendan Hines-Ike (DC United)



Hines-Ike félicité par Losada et Frutos © AFP

Prêté cet hiver par Courtrai, le...défenseur a marqué les esprits d'entrée de jeu. De quoi réjouir son entraineur Hernan Losada, son assistant Nicolas Frutos, et son équipier Andy Najar, qui est monté en fin de match lors de la victoire face à New York City FC (2-1).





3. Robert Beric (Chicago Fire)

© AP

Ex-attaquant éphémère d'Anderlecht, le Slovène, considéré comme un flop au RSCA, a trouvé son bonheur aux USA. Après 12 buts en 23 matchs la saison dernière, il semble continuer sur sa lancée, comme on a pu le voir lors du match nul face à New England Revolution (2-2).





4. Luka Stojanovic (Chicago Fire)



© AP

Le milieu de terrain passé par Mouscron (2016-17) n'avait pas encore marqué pour le club de l'Illinois. C'est chose faite face à New England Revolution (2-2).





5. Randall Leal (Nashville)

© AFP

L'ancien Malinois du KaVé n'a pas vraiment réussi à se faire un nom en Pro League de 2015 à 2018. L'air du Tennessee semble lui réussir à merveille, comme en témoigne ce but face à Cincinnati (2-2).