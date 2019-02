La finale du championnat de football américain n'a pas enthousiasmé grand monde outre-Atlantique.





Il a pour habitude de déchaîner les foules et de faire tourner l'économie à plein régime. Le Super Bowl, 53e du nom remporté 13-3 par les New England Patriots de Tom Brady contre les Rams de Los Angeles, s'est surtout démarqué cette année pour le spectacle qui, selon de nombreux observateurs et fans, était loin d'être au rendez-vous. Cette finale rentre en effet dans l'Histoire comme étant la moins prolifique avec 16 points marqués, soit cinq de moins que celle de 1972 entre Miami et Washington (14-7).





Sur les réseaux sociaux, les amateurs de la NFL et les fans occasionnels ont fait part de leur frustration, usant à foison du hashtag #SuperBore, autrement dit "Super ennuyant". Compilation de quelques réactions.





"Je parie que José Mourinho a apprécié ce Super Bowl", en référence au jeu peu spectaculaire que l'entraîneur portugais a l'habitude de promouvoir. , en référence au jeu peu spectaculaire que l'entraîneur portugais a l'habitude de promouvoir.





"Même les commentateurs ont du mal à s'enthousiasmer pour ce match"





"Voici pourquoi tout le monde voulait voir les Chiefs et les Saints ", soit les deux équipes éliminées au pied de la dernière marche par les deux finalistes de cette nuit. ChiefsSaints, soit les deux équipes éliminées au pied de la dernière marche par les deux finalistes de cette nuit.





" Même pas en train de regarder le 'SuperBore'... Est-ce que quelqu'un a déjà marqué un touchdown ?"





"Je regarde le SuperBore depuis 30 minutes... Aidez-moi"





Du côté des vainqueurs, on a avoué que le spectacle n'avait pas été grandiose, mais l'Histoire retiendra à terme le palmarès et à ce niveau les Patriots ont encore un peu plus réécrit l'histoire de la discipline, en s'imposant pour la sixième fois, leur quaterback Tom Brady remportant son sixième à lui seul, soit le joueur le plus titré de NFL.