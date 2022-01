A Kansas City, les Bengals ont effacé un retard de dix-huit points pour battre après prolongation les Chiefs (27-24) et se qualifier pour leur troisième finale (après celles perdues en 1982 et 1989) d'un Super Bowl qu'ils n'ont encore jamais remporté, signant le plus gros come-back dans l'histoire d'une finale de conférence.

La désillusion est immense pour Kansas City, qui visait une troisième finale consécutive, après son sacre de 2020 contre San Francisco et son échec l'an passé contre Tampa Bay et le légendaire Tom Brady, annoncé partant à la retraite samedi par de nombreux médias et qui n'est pas sorti de son silence.

L'indécision fut également longue à se décanter à Los Angeles, où les Rams, pourtant menés 17-7 au début du quatrième quart-temps, ont dû eux aussi leur salut à leur buteur Matt Gay, auteur du tir vainqueur entre les perches à 1 min 46 sec de la sirène.

Les Rams viseront eux un deuxième Super Bowl après celui glané en 2000 (et trois finales perdues en 1980, 2002, 2019).