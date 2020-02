Le jeune quarterback des Chiefs, menés 20-10, a douté. Puis il a lancé la révolte pour de signer le deuxième plus grand come back de l’histoire du Super Bowl

Oubliez encore les bombes latines Jennifer Lopez et Shakira. Oubliez David Beckham, malgré son très bon score à l’applaudimètre. Oubliez Beyoncé et Jay-Z. La star de ce Super Bowl, celle dont tout le monde se souviendra et dont tout le monde parle aux Etats-Unis, c’est Patrick Mahomes.

Elu à 24 ans MVP de cette finale, le quarterback des Chiefs a encore fait parler son énorme talent. Pourtant, cette fois, tout ne fut pas si simple. Cela ne l’est jamais dans un Super Bowl. Mahomes a découvert la tension du moment, la pression de l’événement… et également la défense rugueuse et agressive des 49ers, la meilleure de NFL.

Par moments, le quarterback est apparu en vraies difficultés. Il ne trouvait pas les solutions et à six minutes 30 du coup de sifflet final, son équipe était menée 20-10. C’est devenu une mauvaise habitude: dans chacun de leur match de playoffs, les Chiefs ont été menés d’au moins dix points. Mais jamais si près du but, avec un tel enjeu.

"On était loin derrière et on voyait l’horloge tourner. Tic, tac, tic, tac… A ce moment-là, on a vraiment eu peur", concède Trevor Kelce, l’autre joueur vedette des Chiefs.

C’est là que Mahomes a sorti le grand jeu. Une passe incroyable de 44 yards, avant que tout ne s’enchaîne. Les Chiefs ont inscrit trois touchdowns en cinq minutes pour signer le deuxième plus grand come back de l’histoire du Super Bowl.

"J’ai fait trop d’erreurs, mais les gars ont cru en moi"

"C’est quelque chose qu’on ne peut plus s’enlever de l’esprit. Quand nous sommes menés, nous savons qu’en nous battant, nous serons capables de revenir", souriait le MVP. Cela rappelle à une autre image forte de l’épopée des Chiefs. Lors de leur premier match de playoffs, contre les Texans, ils avaient complètement foiré leur début de rencontre et se trouvaient menés 24-0. Mahomes lui-même prit la parole pour secouer son équipe. Cette fois-là, ils ont renversé la situation. Comme toutes les autres fois.

"Dans ce Super Bowl, j’ai fait trop d’erreurs", reconnaissait Mahomes. "Mais les gars ont cru en moi. C’est incroyable. Pour nous, comme pour tout Kansas City."

La ville du Missouri attendait ça depuis 50 ans. La fête, colossale, y a déjà débuté et va durer toute la semaine. Ce ne sera certainement pas la dernière. Avec un phénomène comme Patrick Mahomes, les Chiefs ont de très belles années devant eux.