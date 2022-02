Avec, à nouveau, un spectacle qui promet d’être grandiose sous le soleil californien dans l’écrin du SoFi Stadium d’Inglewood. Après The Weeknd l’an dernier, Mary J. Blige, Dr Dree, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Eminem vont faire le show à la mi-temps quand le prix des espaces publicitaires atteint des sommets : un spot de 30 secondes se négocie jusqu’à 6,5 millions de dollars selon la presse américaine ! Les marques rivalisent donc d’originalité pour avoir le plus d’impact, ce qui donne souvent des shows publicitaires d’exception.

Reste l’inconnue de l’audimat : l’an passé, 97 millions d’Américains ont suivi l’événement, soit la plus faible audience depuis 2007. En 2020, lors de la dernière édition pré-Covid, ils étaient 102 millions, loin du record de 2014 quand 114 millions de personnes ont regardé les Patriots et les Seahawks s’affronter. Soit à l’époque plus d’un Américain sur trois.