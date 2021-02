La preuve par Fernando Tatís Jr., actif depuis 2019 chez les Padres de San Diego. Le jeune Dominicain de 22 ans a en effet prolongé son contrat en Californie jusqu'en 2034, moyennant 340 millions de dollars ! Il aura alors 35 ans et aura touché quelque 24,3 millions de dollars la saison. Excusez du peu... "Les gens se disent que cela fait beaucoup d'années, mais j'aime ce que je vois et ce que nous faisons", a déclaré le fils d'un ancien joueur pro. "Je veux rester dans une équipe et bâtir mon héritage ici à San Diego."

Avec son énorme contrat, Fernando Tatís Jr. prend la sixième place des sportifs ayant signé les plus gros contrats, loin derrière l'énorme contrat de Messi à Barcelone avec 167 millions de dollars par saison de 2017 à 2021, ou encore le contrat plus "raisonnable" du quarterback des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, lui garantissant quelque 503 millions de dollars, jusqu'en 2031, soit près de 42 millions la saison.