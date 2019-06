Les émoluments des joueurs évoluant en MLS (Championnat de foot nord-américain) ont été dévoilés cette semaine.

Sans surprise, c'est bien évidemment Zlatan Ibrahimovic qui trône au classement des salaires les plus conséquents. Avec 7.2 millions de dollars par an perçus, la star suédoise touche plus du double de la solde de... Wayne Rooney (3,5 millions). D'autre part, on retrouve un certain Alejandro Pozuelo (ex-Genk) qui pointe au 8e rang (3.8 millions).

On notera également que Laurent Ciman ne touche qu'un maigre pécule (435.000 dollars), soit moins que Yohann Croizet (ex-Malines, 730.000$), Roland Lamah (ex-Anderlecht, 806.250$) ou encore Sacha Klejstan (ex-Anderlecht, 1,1 M$).





Le Top 10 des salaires de la MLS :

1. Zlatan Ibrahimovic 7.2 M$ (L.A. Galaxy)

2. Michael Bradley 6.5 M$ (Toronto)

3. Giovani dos Santos 6.5 M$ (MLS)

4. Jozy Altidore 6.33 M$ (Toronto)

5. Carlos Vela 6.3 M$ (LAFC)

6. Bastian Schweinsteiger 5.6 M$ (Chicago)

7. Ignacio Piatti 4.4 M$ (Montreal)

8. Alejandro Pozuelo 3.8 M$ (Toronto)

9. Wayne Rooney 3.5 M$ (DC United)

10.Josef Martinez 3 M$ (Atlanta United)