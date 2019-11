La NFL aimerait faire plusieurs changements dans son calendrier. Les négociations vont commencer dès le début de l'année et pourraient aboutir à un accord aux alentours du Superbowl, le 2 février à Miami. Le but de la manœuvre ? Délocaliser plus de rencontres à l'étranger. Certaines ont ainsi déjà lieu à Londres, mais il pourrait être question à l'avenir de l'Irlande, du Mexique, de l'Allemagne ou encore du Brésil. Passer à 17 matchs pourrait permettre cela, en échange d'une semaine de congé supplémentaire et de la réduction de la présaison à deux matchs. Lors des discussions, il sera aussi question de la répartition des revenus entre propriétaires des franchises et joueurs. De son côté, le Superbowl passerait au dernier dimanche de février, et plus au premier.

La NFL aurait plusieurs idées pour parvenir à un accord. Il pourrait ainsi y avoir un élargissement du nombre de joueurs dans les effectifs mais aussi un assouplissement de la politique de la Ligue concernant la consommation de cannabis.