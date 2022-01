Les playoffs de NFL battent leur plein avec des affiches ce week-end comme Packers-49ers ou encore Chiefs-Bills.Alors bien sûr, on ne connait pas encore les protagonistes du SuperBowl qui se déroulera dans la nuit du 13 au 14 février (vive la Saint-Valentin avec les poches sous les yeux...) à Los Angeles. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la NFL se porte bien mais rapporte, surtout, encore plus.

Quand on pense SuperBowl, on parle du show qui entoure la rencontre, comme du concert à la mi-temps. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller sur place, regarder les publicités sorties spécifiquement pour l'occasion, c'est un réel plaisir. Stars et humour sont réunies pour la grande fête consumériste.



La NBC l'a bien compris et a annoncé que les spots sont tous vendus, le plus cher atteignant 6,5 millions de dollars pour seulement trente petites secondes ! Cela fait 20% d'augmentation par rapport au dernier match diffusé par NBC, en 2018, et un bond de 9 % au regard des 5,5 millions de dollars sur la Fox (2020) et CBS (2021). "Cela peut s'expliquer par une multitude de facteurs", a déclaré Dan Lovinger, président des ventes publicitaires et des partenariats pour NBCUniversal. "La NFL n'a jamais été aussi forte. Si vous souhaitez atteindre 100 millions de personnes, il n'y a qu'un seul endroit où vous peut aller: le SuperBowl. L'économie semble, elle, être sur une base assez stable. Vous avez un PIB assez solide et une grande confiance des consommateurs. Enfin, les annonceurs ont appris à s'adapter au Covid. Les spécialistes du marketing trouvent un moyen de s'en sortir."