"A la poursuite du 8e", a écrit Brady sur Instagram en légende d'une photo le montrant en train de parapher son nouveau contrat. "Buccaneers, on garde le groupe ensemble", a-t-il ajouté.

Selon ESPN, Brady, qui aura 44 ans en août, a en fait signé pour quatre ans de plus avec les Bucs, mais les trois dernières son annulables et visent uniquement à étaler son salaire, afin de d'ores et déjà alléger la masse salariale de l'équipe.

Cela devrait ainsi permettre aux Buccaneers d'économiser 19 millions de dollars sur le salaire de la star pour la saison 2021, et de dépenser davantage pour conserver des joueurs importants comme les défenseurs Shaquil Barrett et Ndamukong Suh ou encore le receveur Rob Gronkowski.

Le contrat de Brady courant initialement jusqu'à la fin de la saison 2021, il est désormais sûr de jouer avec les Buccaneers au moins un an de plus, jusqu'à 2022. Le quarterback aura alors 45 ans, or il a régulièrement dit vouloir jouer jusqu'à cet âge au moins.

Il y a un mois, Brady et ses coéquipiers ont écrasé les Kansas City Chiefs (31-9) de Patrick Mahomes, en finale du championnat. Ce sacre a été le premier pour la star sous le maillot des Bucs, lui qui a été champion six fois en vingt ans passés chez les Patriots de New England.