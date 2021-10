C'est un fait très rare qui se produit aux USA ce jeudi 21 octobre. Et on reste dans le domaine du sport.En effet, ce jeudi, il y aura des matchs dans quatre ligues majeurs de sport: NFL (football américain), NBA (basket-ball), NHL (hockey sur glace) et MLB (base-ball). Ce jeudi est assez exceptionnel aux USA et porte le nom de "sports equinox", soit un équinoxe sportif. C'est le premier de l'année 2021, qui marque le retour à un calendrier sportif plus "normal", mais aussi le 25e, toutes années confondues, le 26e pouvant arriver dimanche si les astres s'alignent.On ne peut que constater et regretter que la Major League Soccer (où Kljestan et Christian Makoun, le défenseur belgo-vénézuélien auteur d'un petit buzz avec sa célébration dinosauresque, ont encore marqué cette nuit) n'y figure pas, comme les sports féminins...