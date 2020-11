Patrick Mahomes fait partie de ces sportifs dont on sait qu’ils vont marquer une génération, tous sports confondus. À seulement 25 ans, depuis la mi-septembre, le Texan a déjà écrit l’histoire du football américain. Fin et élancé malgré ses 104 kilos pour 1,91 m, c’est le nouvel enfant prodige de l’un des sports-roi aux USA. Oh, oui, bien sûr, les connaisseurs suivaient déjà depuis quelques années le quarterback et avaient pu déceler en lui un talent hors norme. Mais Mahomes a, depuis lors, confirmé sur les terrains tout le bien qu’on pouvait penser de lui.

Pour rappel, en 2018, pour sa deuxième saison, sa première en tant que titulaire, il échouait en finale de Conférence face aux Patriots de l’illustre Tom Brady. Allait-il devenir champion ? La question était bien vite répondue puisqu’en 2019, malgré un départ en dessous des espérances et une blessure qui aurait pu faire craindre le pire, Patrick Mahomes menait les Kansas City Chiefs à la victoire au Superbowl, face aux San Francisco 49ers.

(...)