Il n’était qu’au début d’une carrière qui s’annonçait prometteuse. Mais Jaylon Ferguson est décédé mercredi, sans que les causes précises de la mort de l’ailier défensif de 26 ans ne soient encore communiquées.

"Nous sommes profondément attristés par le décès tragique de Jaylon Ferguson", ont déclaré les Ravens, son équipe. "C'était un jeune homme gentil et respectueux avec un grand sourire et une personnalité contagieuse. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Jaylon alors que nous pleurons une vie perdue beaucoup trop tôt."

Drafté en 2019 par les Baltimore Ravens, il avait disputé 38 matchs depuis lors. Jaylon Ferguson rejoint une trop longue liste de jeunes joueurs de foot us récemment décédés, pendant leur carrière.