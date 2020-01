C’était presque trop beau pour être vrai. Une action tellement exceptionnelle qu’on a dû se frotter les yeux plusieurs fois afin de vérifier si on n’avait pas rêvé. Du niveau d’un slalom de Lionel Messi face à Getafe en 2007 ou de Diego Maradona face à l’Angleterre lors de la Coupe du Monde en 1986. Soit une action signée des pieds d’un génie. Ou, en l’occurence, des mains, ici.

Lors de la finale de la Conférence de l’ American Football Conference (AFC), donnant accès au Super Bowl, les Kansas City Chiefs sont menés à la marque peu de temps avant la mi-temps par les Tennessee Titans (14-17). Patrick Mahomes sort de sa boite à ce moment-là pour signer une course de 27 yards, évitant un sack, longeant la ligne avant de se faufiler entre plusieurs défenseurs pour inscrire un touchdown de toute beauté. Et de réduire en miette le moral des Titans. On comprend mieux pourquoi il a été élu meilleur joueur de la saison 2018, alors que les Chiefs s’étaient inclinés devant les Patriots de Tom Brady, futurs vainqueurs du Super Bowl. Ou pourquoi certains le voient déjà devenir le quarterback le plus cher de tous les temps.(...)