L'une des plus grandes d'entre elles, toujours en activité, est le légendaire Tom Brady, 41 ans. Le quarterback des New England Patriots, seul homme à avoir remporté 6 Super Bowls, est, quoiqu'on en pense un sportif d'exception. Le Californien n'est pas seulement un monstre sur les terrains, mais c'est aussi une bête de business en dehors de ceux-ci.

Mais une petite polémique est née ces derniers jours. Via la société TEB Capital, responsable de sa marque "TB12", Tom Brady souhaite protéger son surnom de Tom Terrific pour des cartes à collectionner, des photographies signées, des affiches et des chemises. Mais pourquoi serait-il encore plus détesté à New York après quatre lustres de domination sur les Jets et les Giants? Tom Terrific, c'est en fait le surnom d'une légende de l'équipe de base-ball des Mets: Tom Seaver, ancien lanceur des Mets de 1967 à 1977 et en 1983, pensionnaire du Hall of Fame. Les Mets ont d'ailleurs tweeté lundi à l'adresse du Bureau des marques et brevets américain qu'il n'y avait qu'un seul Tom Terrific à leurs yeux...

On attend avec impatience que le Californien et ses Patriots se déplacent dans la Grosse Pomme lorsque la centième saison de NFL débutera...