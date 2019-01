L'attaquant russe de 27 ans est l'un des leaders de son équipe, 12e de la Ligue, avec ses 13 buts et ses 32 assists. C'est donc bien l'un des chouchous de la franchise de l'Ohio. Restera-t-il ou pas chez les Blue Jackets ? Mystère pour le moment.

Toujours est-il qu'une distillerie de Columbus, High Bank, pense avoir trouvé un moyen de le retenir en lui offrant...de la vodka à vie, comme on a pu le voir sur leur site internet et sur les réseaux sociaux ! Panarin se laissera-t-il pour autant séduire ? C'est possible puisqu'il avait déclaré dans le passé ne pas consommer de bières, mais seulement de la vodka...