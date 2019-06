Scott Berry a misé sur une victoire de son équipe à la Stanley Cup alors qu'elle était la plus mauvaise du classement général en janvier !

Les Saint-Louis Blues ont remporté cette nuit pour la première fois de leur histoire la Stanley Cup (finale du championnat nord-américain de hockey sur glace) face aux Boston Bruins.

Un sacre qui réjouit sans nul doute les supporters de la franchise du Missouri. Parmi ceux-ci, le plus heureux est sans conteste Scott Barry.

Ce jeune homme a-t-il des talents divinatoires? Il a en tout cas la foi, c'est sûr. Alors que son équipe était dernière du classement en janvier, il décide de placer un paris audacieux lors d'un voyage à Vegas: 400 dollars sur une victoire à la Stanley Cup. Le résultat, on le connait. Le jeune homme, qui a fêté cela sur les réseaux sociaux, se retrouve maintenant avec 100.000 dollars sur son compte. Une sacrée plus-value ! "J'ai parié avec mon cœur", a-t-il expliqué à la presse outre-Atlantique. "Je voulais cela pour moi, mais aussi pour ma ville. On me traitait de fou d'avoir misé sur l'une des plus mauvaises équipes de la Ligue. Mais je répondais: 'On ne sait jamais, c'est le hockey'.Une fois que j'ai placé le pari, j'ai senti que cela allait arriver."

Pourtant, certains ont tenté de racheter son pari, mais Scott a refusé. "Cela aurait fait penser que je n'y croyais pas vraiment. Tout le monde me traitait d'idiot pour ne pas l'avoir fait. J'ai commencé à lire les commentaires sur Twitter puis j'ai arrêté. J'ai placé le pari en janvier. Pourquoi aurais-je arrêté d'y croire?"

Scott, qui a incité un ami à jouer et qui a gagné 50.000 dollars, a visiblement bien fait de garder la foi en ses Blues...