Si les fans du United Center de Chicago ne retiendront pas la prestation de leurs favoris, ils n'oublieront pas ce à quoi ils ont assisté en fin de match. Pekka Rine, le gardien des Predators, est en effet devenu le douzième gardien à inscrire un but en NHL. Il a marqué dans un but vide à 22 secondes du dernier coup de sifflet. Cela n'avait plus été réalisé depuis le 12 octobre 2003 et un but de Mike Smith, alors actif à Phoenix. "Je comprends bien que c'est un événement qui pourrait n'arriver qu'une fois dans une carrière", sourit le hockeyeur finlandais, qui a réalisé 29 arrêts durant la rencontre. "J'apprécie d'autant plus ce but. Cette sensation, c'était cool. La célébration? J'ai juste mis mes mains en l'air et tenté d'agir de la manière la plus cool possible..."