Odell Beckham Jr, la star des Cleveland Browns, est furieux sur la NFL. Le wide-receiver a en effet écopé d’une amende de 14.037 dollars… pour avoir violé la politique vestimentaire de la ligue de foot us.



Le 13 octobre dernier, contre les Seattle Seahawks, son pantalon ne couvrait pas entièrement la région autour du genou. Odell Beckham Jr n’a pas caché son courroux sur Instagram. “14.000 dollars d’amende pour un pantalon qui ne va pas me protéger de quoi que ce soit ? C’est ridicule.."

Cela fait cher le morceau de tissu... © AFP Plus tôt dans la saison, Odell Beckham Jr avait déjà écopé d'une amende "vestimentaire". "La NFL trouve juste le moyen de prendre de l’argent ainsi. Je peux comprendre le fait d’avoir une amende. Mais un pantalon au-dessus des genoux, une chemise qui pend et on te prend 5.000 dollars ? Des coussinets au-dessus des genoux ? Vous pensez vraiment que si un adversaire pesant près de 114 kg me heurte à près de 29 km/h, cela va changer quelque chose ?”

Et Odell Beckham de poursuivre : “Si on me touche, cela ne me protégera pas. C’est juste des choses comme ça. J’ai l’impression que nous pouvons parvenir à un meilleur accord, simplifier les choses et ne pas sortir l’argent des poches des joueurs qui s’investissent tellement dans ce jeu…”