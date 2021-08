Peyton Manning, l’ancien quarterback d’Indianapolis et de Denver, a été intronisé ce week-end au Hall of Fame, le temple de la renommée du foot us.

C’est le visage le plus connu des huit personnes qui ont été intronisées et son passage était donc forcément très attendu. Vainqueur de deux SuperBowl, dont le second pour ce qui a finalement été son match d’adieu en 2016, l’ancien joueur de 45 ans, accompagné par son papa, s’est montré forcément très ému, en présence de son ancien rival Tom Brady, qui, à 44 ans, attend le début de la nouvelle saison de NFL avec les Tampa Bay Buccaneers. “Je ne sais pas pour vous, mais je n’en aurai jamais fini avec ce sport”, a déclaré celui qui a été élu cinq fois meilleur joueur (MVP) de NFL et était le seul quarterback vainqueur du SuperBowl avec deux équipes différentes, avant Tom Brady. “Nous devons prendre soin du football pour le garder en vie une journée de plus, une année de plus. C’est à nous de construire le futur de ce sport.”

Alors que les matchs de pré-saison ont commencé ce week-end, les Bucaaneers entameront la défense de leur titre le 10 septembre face aux Dallas Cowboys.