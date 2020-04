Celui qu'on a pu voir à Wrestlemania, revient en NFL.

C'est la bombe du soir aux USA : Rob Gronkowski, qui avait pris sa retraite en 2019, fait son come-back en NFL !

Selon différents médias américains, Gronk aurait annoncé aux Patriots, son ancienne équipe qui détenait toujours ses droits malgré sa retraite, son intention de rejouer au football américain avec... les Bucanneers, l'équipe où vient de signer Tom Brady, son ancien QB aux Patriots.



Et cela n'a pas trainé car quelques minutes plus tard, on a appris que Gronk est tradé aux Buccaneers avec un 7e tour de draft en échange d'un 4e tour de draft.