Sports US Vidéo

Oubliez encore les bombes latines Jennifer Lopez et Shakira. Oubliez David Beckham, malgré son très bon score à l’applaudimètre. Oubliez Beyoncé et Jay-Z. La star de ce Super Bowl, celle dont tout le monde se souviendra et dont tout le monde parle aux Etats-Unis, c’est Patrick Mahomes.



(...)