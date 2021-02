Covid oblige, la saison en NFL, qui prendra fin ce dimanche soir, est plus que particulière. Comme dans tous les sports, en fait. Mais en football américain, le scénario semblait malgré tout écrit avant que les trois coups de la 101e saison ne soient frappés. Un scénario digne d’Hollywood, avec de la passion, des intrigues, des rebondissements et finalement, les deux héros se retrouvant face à face pour l’ultime dénouement.

En effet, en 2020, alors que Tom Brady, quarterback à succès des New England Patriots, vainqueur de 6 SuperBowls, quitte la franchise, on se dit que c’est le début de la fin du vieux briscard qui nous aura tenus en haleine depuis le début des années 2000. Mais le Californien, qui a fêté son 43e anniversaire pendant la saison estivale, a pris le temps de la réflexion. La passion du jeu, l’amour de la passe à longue distance et l’envie irrépressible de montrer qu’il n’était pas fini mais surtout qu’il était bien le GOAT, le "Greatest Of All Time" (le "meilleur de tous les temps"), l’ont poussé à choisir un ultime défi. Les offres sont tombées à la pelle. Tom Brady n’avait que l’embarras du choix. Le fringant quadragénaire a pu allier projet sportif et de vie, emmenant sa famille faire un petit tour en Floride.

Et la magie a opéré. Le projet sportif, à court terme, de Tampa s’est construit autour de Tom Brady, qui a pu se réjouir de voir Rob Gronkowski, son ancien équipier des New England Patriots, sortir de sa préretraite et se rallier à l’un de ses ultimes barouds d’honneur.

