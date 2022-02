La fièvre monte indubitablement aux États-Unis. Les cas se multiplient. Pour une fois, être positif n’est pas forcément… négatif. En effet, à quelques jours de la première mise en jeu du SuperBowl, la rencontre entre les Cincinnati Bengals et les Los Angeles Rams est au centre des conversations. Même ceux qui ne connaissent rien au football américain s’y intéressent.

Si des voix s’élèvent maintenant outre-Atlantique pour demander que le lendemain de SuperBowl soit un jour férié (il faut pouvoir digérer le SuperBowl, au sens propre et… figuré), en Europe, on se prend un petit plus au jeu. Il n’y a qu’à voir le nombre grandissant d’enseignes proposant des produits à l’effigie des franchises les plus connues.

(...)