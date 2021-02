Retour sur une saison NFL pas comme les autres...

Saison régulière (10 septembre au 3 janvier)

La pandémie de coronavirus a fait craindre un report de la 101e saison de NFL, mais la league prend le pari de réussir à présenter un calendrier complet en cinq mois. Après une draft virtuelle et sans matchs de préparation, le "Kickoff Game" entre le champion sortant, Kansas City, et Houston Texans a bien lieu le 10 septembre au Arrowhead Stadium. Le Missouri étant l’un des cinq États autorisant une assistance réduite, 16 000 spectateurs (22 % de la capacité de l’enceinte) ont l’occasion d’acclamer les champions du Super Bowl LIV. Covid-19 oblige, 26 des 32 équipes lancent leur saison locale à huis clos. Dont une new-look : les Raiders abandonnent Oakland et déménagent à Las Vegas, dans le très beau Allegiant Stadium, devenant la première franchise de la NFL basée au Nevada…

(...)