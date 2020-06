Après 30 années de carrière à la WWE, Mark William Calaway, quitte les rings de catch.

C’est lors du chapitre final d’un documentaire en cinq épisodes réalisé et diffusé par la WWE (World Wrestling Entertainment), que The Undertaker, l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du catch, a annoncé sa retraite.

Véritable carton, ce documentaire intitulé "The Last Ride", a tenu en haleine les internautes du monde entier durant cinq épisode, pour une plongée dans les coulisses de la vie de cette superstar du catch. Tourné de 2017 à 2020, ce documentaire fut aussi le premier, et le seul, autorisé par Mark William Calaway, le véritable nom de The Undertaker, offrant ainsi une plongée dans son quotidien, sa vie de superstar de catch, mais aussi ses doutes et ses craintes pour la suite de sa carrière, lui qui, à 55 ans, a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour permettre à son corps de continuer à catcher le plus longtemps possible.

(...)