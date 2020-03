Tom Brady affiche certes 42 ans au compteur. Pour un sportif, c’est un âge raisonnable auquel on goûterait à une retraite bien méritée. Mais le quarterback mythique des New England Patriots ne veut pas s’arrêter après une saison 2019 mièvre. Et il ne poursuivra pas sa route dans son équipe de toujours...

Vainqueur de six Super Bowl depuis le début de sa carrière en 2000, le Californien laissait planer le doute depuis l’élimination au premier tour des playoffs l’an dernier, des œuvres des Tennessee Titans, sur la suite de sa carrière. Ce mardi, il a levé un coin de voile: le quarantenaire a annoncé son départ des Patriots sur Twitter. Brady veut sans doute prouver qu'il peut réussir ailleurs que dans sa ‘maison’...

(...)