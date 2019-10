Lundi, la franchise qui rêve d'enfin remporter un Super Bowl et a investi pour atteindre ce but, a subi sa troisième défaite en cinq matchs. Cette fois, ce sont les San Francisco 49ers qui leur ont donné une leçon (31-3). Mais c'est surtout Matt Breida qui a régalé avec un touchdown de 83 yards (+/- 76 mètres). Lors de sa course folle de toute beauté, lors de laquelle le running back de 24 ans s'est même permis de saluer la défense des Browns, Breida a atteint une vitesse maximale de 22,3 miles par heure, soit 35,88 km/h (contre 44,72 km/h pour Usain Bolt lors de son record du 100 m). Un record dans la NFL qui sera difficile à battre...