La saison suit son cours dans le championnat nord-américain de foot us. Les Patriots ont ainsi engrangé ce week-end une nouvelle victoire.

Vainqueurs à Philadelphie 10-17, les New England Patriots ont ainsi remporté leur 9e victoire de la saison en 10 rencontres. Une nouvelle somme toute banale pour Tom Brady et ses équipiers. Mais cela permet aux Patriots d'assurer une 19e saison consécutive avec une balance victoires-défaites positive. Un record bien évidemment, loin devant les sept saisons des Seattle Seahawks. Mais pas spécialement de quoi réjouir outre mesure Tom Brady. À 42 ans, le quarterback en veut toujours plus et espère bien remporter cette saison son 7e Super Bowl.

C'est pourquoi le Californien ne se montrait pas satisfait à la suite de la victoire dans l'antre des Eagles. Notamment en raison des performances des joueurs offensifs... "Ce que je pense n'est pas important, c'est ce que nous faisons qui compte", racontait Brady en conférence de presse, qui n'a duré que deux minutes, ce qui démontre la frustration du quadragénaire. "La ligne offensive? Il y a des hauts et des bas. Nous aurions tout pu faire mieux. La défense ? Elle travaille bien et nous préserve à chaque rencontre. Bon, on vient de jouer trois heures. Je pense que tout le monde est fatigué..."