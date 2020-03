On ne vous apprend rien, mais comme de nombreux événements sportifs sont annulés, les sports virtuels ont acquis une nouvelle popularité auprès des parieurs sportifs. Nous expliquerons brièvement comment fonctionnent les sports virtuels et pourquoi ils deviennent si populaires.

Que sont les sports virtuels ?

Les sports virtuels sont des jeux de sport qui peuvent être suivis via un flux vidéo et sur lesquels on peut miser sur des sites de paris comme betFIRST. Les parieurs peuvent parier sur des matchs fictifs sur des sports tels que le football, le basket-ball, les courses de chevaux et de lévriers. Pour chaque évènement, les parieurs peuvent parier sur de nombreux résultats différents, tout comme ce serait possible dans la vie réelle. La simulation du jeu et les moments forts peuvent être suivis sur un flux, vous pouvez donc croiser les doigts et espérer que votre pari soit gagnant à tout moment.

Comment les résultats du jeu sont-ils décidés ?

Comme tous les jeux sont simulés, cela pourrait soulever des questions sur l’impartialité de l'ordinateur, car celui-ci décide finalement du résultat de chaque pari. Nous vous assurons que les sports virtuels sont néanmoins 100% légaux ! Tous les résultats sont décidés par un générateur de nombres aléatoires (RNG) qui décide du résultat. Tous les résultats possibles ont une chance statistique de se produire, et le RNG décide du résultat réel.

Avantages des paris virtuels

Comme aucun véritable athlète n'est impliqué, les sports virtuels ne sont évidemment pas sujets à annulation, ce qui est la principale raison pour laquelle les sports virtuels sont si populaires. Un autre avantage est qu’on peut y jouer à tout moment de la journée. Il y a des jeux qui commencent toutes les minutes. Contrairement à d'autres sports pour lesquels il peut être difficile de trouver des images, un flux vidéo de tous les évènements proposés est disponible en continu.

Il est évident que les paris sportifs virtuels sont partis pour durer car ils donnent aux fans de paris sportifs la possibilité de pratiquer leur passe-temps préféré 24/7. Voulez-vous essayer les paris sportifs virtuels ? Découvrez l'offre sur betFIRST ici ! (Compte enregistré et âge de min. 21 ans requis)