Après l’argent et deux fois le bronze, la Campinoise de 23 ans a décroché son premier titre continental, ce week-end, à Bucarest...

Cette fois, Nele Gilis n’a plus laissé passer sa chance ! Après avoir décroché l’argent, en 2016, et deux fois le bronze, en 2017 et 2018, la Campinoise de 23 ans s’est offert l’or, ce week-end, à Bucarest, synonyme de premier titre de championne d’Europe individuel… Nele, n°18 mondial, a battu en finale de cet Euro roumain la Française Coline Aumard, n°33, en quatre sets (9-11, 11-9, 11-8, 13-11).

La Belge succède au palmarès à la Britannique Millie Tomlinson, qui avait battu Aumard en finale (3-1), l'an dernier, à Graz. Pour en arriver là, Nele Gilis a écarté l’Allemande Beinhard (11-9, 11-6, 11-4), l’Espagnole Gomez (11-7, 11-2, 11-6) et la Française Alves (11-7, 11-6, 11-9) avant d’imposer sa loi à Coline Aumard…

À noter que Tinne Gilis, 21 ans, la soeur cadette de Nele, a terminé cinquième de cet Euro après avoir remporté son dernier match de classement face à la Finlandaise Emilia Soini, n°58, sur le score de 11-7, 11-7, 11-5.