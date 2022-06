Les Belges Thibaut De Smet et Sébastien Carabin ont dominé le Mondial de cross-duathlon ce lundi, à Targu Mures (Roumanie). Ils y ont, en effet, signé un formidable doublé dans l’épreuve réunissant les élites et les -23 ans, le plus jeune, De Smet, devançant son aîné, Carabin, pour un double titre mondial !

Le cross-duathlon est une discipline où les concurrents roulent en VTT. Disputé sur les distances de 7 km à pied, 23 km à vélo et 3,5 km à pied, ce Mondial a vu Thibaut De Smet prendre la tête dès le début avec Sébastien Carabin, lequel a lâché douze secondes lors de la première transition. Derrière le duo belge, le Roumain Bogdan pointait en troisième position, à une trentaine de secondes déjà.

Grâce à un solide VTT (1h11’46 pour 23 km sur un parcours très vallonné !), Thibaut De Smet a creusé l’écart sur Sébastien Carabin et, forcément, sur tous les autres poursuivants, parmi lesquels l’Italien Saravalle. Assurant son leadership lors de la deuxième course à pied, Thibaut De Smet s’est finalement imposé en 1h52’41, devant Sébastien Carabin (1h54’27) et Saravalle (1h56’45), à distance respectable.

Les trois frères De Smet sur le podium !

Également engagé dans cette course, Nicolas De Smet (21 ans), le frère cadet de Thibaut, s’est classé huitième, en 2h01’02. Une place qui lui a valu la médaille d’argent en -23 ans. Pour compléter la réussite familiale, Matteo De Smet (18 ans), le plus jeune des trois frères, a décroché la médaille de bronze lors de l’épreuve juniors !

Les De Smet ont largement contribué au succès belge de cette première journée du Mondial, dont l’apothéose est fixée vendredi avec le Mondial de duathlon sur… route (10 km à pied, 40 km à vélo, 5 km à pied).