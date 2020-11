Àune période où les Fédérations cherchent des solutions pour aider et soutenir les clubs amateurs en pleine période coronavirus, les protocoles de reprise fleurissent un peu partout. Le volley ne déroge pas à la règle. Sauf que dans le cas qui nous préoccupe, aucune uniformité n’est de mise dans un paysage qui est déjà complexe avec la dernière réforme des championnats.

Volley Belgium, en charge des quatre premiers niveaux nationaux, a acté une reprise de la compétition dès début janvier, si la situation sanitaire le permet, en reprenant le championnat là où il avait été laissé en essayant d’atteindre 50 % des matchs pour valider la saison.

Alors que la FVWB, l’aile francophone, organisatrice de la Promotion (le 5e niveau), a décrété une saison blanche, suivant l’avis de ses clubs qui veulent à 70 % une saison blanche, avec aucun classement, aucun montant en théorie vers le niveau 4 et aucun descendant vers les entités provinciales au terme de la saison. "Saison blanche ne veut pas dire aucun match", souffle Daniel Van Daele, le président de la FVWB. "Les clubs continuent de jouer mais avec moins d’enjeux et des arbitres sont à leur disposition."

Comme au printemps dernier, l’aile francophone prend donc une décision à contre-courant de Volley Belgium en ayant, à l’époque, décrété une reprise en janvier. Sauf qu’à ce moment-là, la FVWB avait revu sa position, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. "La FVWB ne peut pas prendre Volley Belgium en otage", peste Guy Juwet, le président de Volley Belgium. "Notre décision correspondant aux règlements édictés en juin et acceptés par tout le monde. Dont les francophones. N’oublions pas que les clubs francophones ne représentent qu’un tiers des teams dans les 4 premiers niveaux. En cas de saison validée, je ne sais pas comment on pourra définir les montants et descendants vu leur décision."

La FVWB a annoncé se pencher là-dessus cette semaine…