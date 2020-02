Emmenée par Jaouad Achab, la délégation belge s’est envolée pour Helsinborg, où elle disputera sa première compétition de l’année olympique...

Une fois n’est pas coutume, le calme régnait ce lundi matin, à la Topsportschool de Wilrijk et, en particulier, dans la salle réservée au taekwondo. Personne en vue ! Et pour cause… Les protégés de Laurence Rase, la DT néerlandophone, avaient rendez-vous à Bruxelles-National, direction Helsinborg, en Suède, pour la première compétition de cette année olympique. À l’exception de Indra Craen, en retard de préparation suite à une blessure au genou fin de l'année 2019, nos meilleurs représentants étaient présents en vue de ce tournoi labellisé, à l’instar de l’Open de Belgique, mi-mars, à Lommel.

"Nous entrons dans le vif du sujet de la saison avec, bien sûr, les Jeux de Tokyo en ligne de mire..." explique Laurence Rase. "À notre programme, figurent cette President Cup, en Suède, l’Open de Belgique, le Tournoi européen de qualification olympique, à Milan, et les Championnats d’Europe, à Zagreb, même si tout le monde n’est pas concerné par tous ces événements."

Assuré de sa participation à Tokyo 2020 après avoir terminé l’année 2019 dans le Top 5 mondial de sa catégorie olympique (-68 kg), Jaouad Achab sera le chef de file de notre délégation qui comprend également son jeune frère, Badr, Nicholas Corten, Raheleh Asemani, Laura Roebben et Oriana Bruno.

"Attention : si Jaouad a, en effet, obtenu la place de quota pour la Belgique en -68 kg, il doit encore décrocher une médaille, cette année, en compétition internationale pour remplir les critères internes de la Fédération belge. Et ainsi prouver son état de forme… Mais il va de soi qu’il est notre atout n°1 ! Pour les autres, il s’agit de préparer les futures échéances, dont l’Euro, objectif commun à tous. En ce qui concerne la qualification olympique, on espère Nicholas Corten en -80 kg, Raheleh Asemani en -57 kg et Indra Craen en -67 kg, même si celle-ci ne s’alignera pour la première fois que mi-mars, à Lommel."

Dans cette catégorie, Indra Craen entre en concurrence avec Laura Roebben…

"Une saine concurrence ! De la même manière, Badr Achab rivalisera tôt ou tard avec Nicholas Corten. Si les Jeux de Tokyo tombent un peu tôt pour le jeune frère de Jaouad, il est un gage d’avenir en vue de Paris 2024. De toute façon, quand on observe les grandes nations, on constate qu’elles peuvent, toutes, compter sur deux combattants dans le Top 20 mondial. Ne fût-ce que pour avoir un bon sparring-partner au quotidien..."

Côté francophone avec, entre autres, Si Mohamed Ketbi et Mourad Laachraoui, on a opté pour l’Open de Slovénie qui aura lieu ce week-end, à Lublijana. Aucun doute : on entre bel et bien dans le vif du sujet.