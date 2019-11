Après le sacre de Jaouad Achab, Raheleh Asemani (-57 kg) ainsi que Si Mohamed Ketbi (-68 kg) sont montés, ce samedi, sur la troisième marche du podium européen. Une belle moisson...

Le taekwondo belge se porte décidément bien ! Après le titre (son troisième…) de Jaouad Achab vendredi, en -63 kg, deux autres compatriotes sont montés sur le podium européen ce samedi, à Bari, décrochant le bronze…

En -57 kg, Raheleh Asemani, n°7 mondial et tête de série n°6, a écarté la Finlandaise Mikkonen, n°18, sur le score de 11-7 et la Croate Glasnovic, n°5, sur la marque de 1-0 pour s’offrir une demi-finale face à la Turque Yaman, n°3 et tête de série n°2 de cet Euro. Très prudente, Raheleh s’est vue mener après le premier round (0-1) avant d’égaliser au terme du deuxième (1-1). Malheureusement, dans le troisième round, la Turque a repris l’avantage 1-2, puis 1-5 grâce à un coup de pied à la tête, auquel la Belge ne trouva ni la parade, ni la réponse.

Il n’empêche, Raheleh Asemani a signé, sous les yeux de Laurence Rase, la DT néerlandophone, une excellente prestation lors de ce rendez-vous européen particulièrement relevé. De bon augure en vue des Jeux !

En -68 kg (catégorie olympique où il est à la lutte avec Jaouad Achab pour représenter la Belgique à Tokyo…), Si Mohamed Ketbi, n°6 mondial, a aisément éliminé ses deux premiers adversaires, l’Ukrainien Govorun (25-6) et le Biélorusse Radwan (19-9) avant de tomber, en demi-finale, des œuvres du Britannique Sinden, n°2 au ranking et tête de série n°1. Lors d’un combat très ouvert, Si Mohamed a bien résisté aux assauts de son adversaire, ne s’inclinant que dans le troisième round sur le score un peu forcé de 16-29. Un résultat très encourageant...