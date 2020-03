Le Bruxellois est décidément en forme… Après avoir décroché l’or le week-end dernier, en Slovénie, il s’est offert une superbe troisième place en Allemagne.

Après avoir décroché la médaille d'or le week-end dernier, en Slovénie (G1), où il effectuait sa rentrée officielle dans cette année olympique, mais aussi ses premiers combats en -74 kg, Si Mohamed Ketbi a confirmé son excellent état de forme actuel en s’offrant le bronze lors de l’Open d’Allemagne (G2). Habitué à combattre en -68 kg, la catégorie olympique où Jaouad Achab a assuré le quota pour la Belgique en vue des Jeux de Tokyo avec un Top 5 mondial fin 2019, le Bruxellois est monté en -74 kg.

Et cette initiative lui réussit décidément bien ! Après ses quatre victoires en Slovénie, Si Mohamed en a ajouté trois autres ce week-end, au German Open. Au premier tour, il ainsi écarté le Danois Fallah sur le score sans appel de 31-5 avant de se retrouver face à l’Allemand Stach, n°30 mondial et tête de série n°2. Et, là, le Belge fut vraiment épatant puisqu’il s’imposa par 27-10 !

En quart de finale, Si Mohamed Ketbi fut opposé à un autre Danois, Shareef, qu’il élimina également (22-13) pour avoir le droit de disputer une demi contre le Croate Golubic, également monté de catégorie pour l’occasion. Mais, cette fois, notre compatriote dut s’avouer vaincu (16-24) face au futur médaillé d’or de ce rendez-vous allemand, situé à seulement deux semaines de l’Open de Belgique, à Lommel.

Sur le podium, à la troisième place, Ketbi côtoyait le Français Jermami, n°29 mondial et tête de série n°1 de ce tournoi, preuve évidente de son excellente performance.

Exempté du premier tour en... -63 kg, alors qu’il combat habituellement en -58 kg, Mourad Laachraoui a été moins heureux puisqu’il a été battu, dès son entrée en lice, par le Danois Jensen sur le score de 11-16.