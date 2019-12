Malgré sa défaite en quarts lors de la finale du Grand Prix, le Belge sera, au pire, sixième mondial en -68 kg et récupérera la place allouée d’office au vainqueur du Grand Chelem, le 18 décembre, en Chine.

Il est de ces victoires qui marquent la carrière d’un sportif et celle forgée par Jaouad Achab lors de son entrée en lice à la finale du Grand Prix, ce vendredi, à Moscou, est incontestablement de celles-là ! N°5 mondial en -68 kg, le Belge retrouvait sur le tatami le Britannique McNeish, n°15, qui l’avait violemment bousculé, mi-septembre, à Chiba, pour s’imposer sur le score de 5-16. Il y avait donc un parfum de revanche pour Jaouad, récent champion d’Europe en -63 kg (catégorie non-olympique…) face à cet adversaire qui prit d’emblée l’avantage, menant 2-6 après le premier round et même 7-14 au terme du deuxième. Et quand le Britannique ajouta encore un point à l’entrée du troisième acte (7-15), personne ne donnait cher de la peau de Jaouad Achab…

Mais il faut croire que notre compatriote a des ressources, physiques et mentales, hors du commun puisqu’il aligna neuf points d’affilée, dont les deux derniers sur le gong, pour l’emporter 16-15 ! Et sauver sa compétition… Sur la chaise réservée au coach, Davoud Etimani pouvait respirer alors que, dans la tribune officielle, Laurence Rase, la DT néerlandophone, poussait un ouf de soulagement. Sacré Jaouad ! Il n’avait pas ménagé ses proches, mais cette allégresse était d’autant plus belle que la déception de son rival était grande.

Malheureusement, l’histoire ne se répéta pas face au redoutable Iranien Hosseini, n°6 mondial, déjà victorieux auparavant de Si Mohamed Ketbi. Face à Jaouad Achab, Hosseini profita largement de sa taille pour frapper à la tête à… six reprises (deux fois par round !), ce qui lui permit de s’isoler à 2-9, puis à 8-16 et, finalement, de l’emporter sur le score de 15-33. Un succès tout à fait impressionnant…

Néanmoins, notre compatriote se consola un peu à la lecture des résultats. Les demi-finales opposant le Sud-Coréen Lee (n°1) à l’Iranien Hosseini (n°6) et le Britannique Sinden (n°2) au Chinois Zhao (n°3), Jaouad apprit qu’il sera, au pire, sixième mondial en -68 kg et récupérera la place allouée d’office au vainqueur du Grand Chelem, le 18 décembre, en Chine. En attendant, notre récent champion d’Europe a un pied aux Jeux de Tokyo.

Notre deuxième représentant en -68 kg, Si Mohamed Ketbi, a donc subi la loi de ce fameux… Iranien Hosseini lors d’un combat à sens unique qui s’est terminé de manière précoce, sur le score de 1-16, après 53 secondes dans le deuxième round. N°14 au ranking, le Belge était déjà mené 1-8 au terme du premier acte et n’a rien pu pour s’opposer à son adversaire, vainqueur des Grands Prix de Rome et de Chiba en cette année préolympique ! Au contraire, Si Mo quitta le tatami dégoûté par son adversaire...

En -57 kg, Raheleh Asemani était opposée, en huitièmes de finale, à la Turque Ilgun, n°5 mondiale, juste derrière sa compatriote Yaman ! Elle-même 14e au ranking, Raheleh a mené un combat tactique, marqué par une extrême prudence de la part des deux adversaires, obligeant l’arbitre à les inciter, par trois fois lors du premier round, à se montrer plus offensives. Et pour cause… Marquant ses premiers points (3-0), la Belge vit la Turque lui répondre dans la foulée (3-2). Le deuxième round permit à Ilgun de s’envoler à 7-3 avant que Asemani ne réagisse lors du troisième acte, égalisant à 7-7. Prolongation !

Et cette minute fut à l’image des six précédentes, (trop) tactique… On s’acheminait vers une issue à la décision quand, à trois secondes de la fin, Raheleh Asemani perdit l’équilibre en tentant un coup de pied à la tête. La sanction fut sans appel : pénalité. Notre compatriote s’inclina sur le fil lors de ce face-à-face.