Notre récent médaillé de bronze mondial s'est imposé en -63 kg tandis que son jeune frère, Badr, a pris le bronze en -74 kg. Laura Roebben a, elle, également décroché l'or en -67 kg... Belle moisson belge au Grand-Duché.

Mission accomplie et vacances méritées pour Jaouad Achab ! Très attendu sur la scène internationale après sa médaille de bronze au Mondial, mi-mai, à Manchester, Jaouad était rentré terriblement déçu de son déplacement le week-end dernier, à Rome, où il s'était incliné dès son entrée en lice face au Russe Minin, n°19 mondial, qui l'avait surpris en toute fin de combat (11-13). Mais notre compatriote n'a pas attendu longtemps pour remettre les pendules à l'heure !

Engagé en -63 kg, sa catégorie de prédilection alors qu'il devra monter en -68 kg pour participer aux Jeux de Tokyo, Jaouad Achab a décroché l'or à Luxembourg au terme de quatre combats rondement menés, face à des adversaires allemands et espagnols.

"J'ai d'abord battu l'Allemand Ozkaya contre qui je me suis imposé dans le troisième round parce que, auparavant, je souffrais un peu de la chaleur dans cette salle. Finalement, je me suis imposé sur le score de 15-5. Mon deuxième combat, face à l'Espagnol Guerrero, fut le plus délicat de la journée. Ce gars mesure au moins 1,90 m, ce qui n'est pas évident ! Et je ne l'avais jamais rencontré jusque-là. Ce fut donc très serré, mais j'ai bien géré pour m'imposer par 4-3."

La suite fut plus simple avec le... forfait de l'Allemand Gülec en demi-finales.

"Visiblement, il s'était blessé auparavant et ne pouvait plus combattre ! Je me suis donc retrouvé en finale, contre l'Espagnol Cala. Et je m'en méfiais parce qu'il avait signé un fameux parcours dans notre catégorie où les Brésiliens avaient été éliminés à la surprise générale. C'est pourquoi j'y ai été à fond... J'ai rapidement mené 4-0 dans le premier round, puis mon adversaire a, malheureusement, été contraint à l'abandon."

La médaille d'or autour du cou, Jaouad Achab a, surtout, engrangé de précieux points dans la course effrénée à la qualification olympique. Le Belge devra figurer dans le Top 6 mondial, fin décembre, pour être assuré de sa place aux Jeux de Tokyo.

"Exact ! Et, derrière le Sud-Coréen Lee qui compte presque deux fois plus de points que tous les autres, je peux vous affirmer que ce sera serré jusqu'à la dernière minute ! Après Manchester et malgré ma médaille de bronze, je suis descendu de la deuxième à la cinquième place, certains résultats de 2015 ne comptant plus que pour 50 %. Bref, comme il y a quatre ans en vue des Jeux de Rio, je devrai me battre. Mais je mets tout en oeuvre pour y arriver. J'ai trop envie de cette médaille olympique..."

En attendant, alors que ses partenaires en équipe nationale s'envoleront prochainement pour l'Australie, Jaouad Achab a droit à quelques jours de vacances.

"Dans mon cas, l'Australie ne peut pas me rapporter de points. Je vais donc passer quelques jours dans ma famille, à Tanger. L'opportunité de revoir quelques amis..."

En -74 kg, Badr Achab, le jeune et... grand frère de Jaouad, a décroché la médaille de bronze, ne s'inclinant qu'en demi-finales, des oeuvres du Norvégien Asp (14-19).

Côté féminin, Laura Roebben s'est, elle, également emparé de la médaille d'or en -67 kg ! Pour y parvenir, Laura a successivement éliminé une autre Belge, Oumnia Dakkon, sur le score de 18-14 et une première Grecque, Mitsopoulou, par 21-14. Arrivée en finale, notre Sportive d'Élite à la Défense nationale n'a pas laissé passer sa chance de monter sur la plus haute marche du podium, battant la Grecque Delidimitri sur le score de 20-10 et ponctuant ainsi une belle moisson belge au Grand-Duché.