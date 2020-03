Engagées aux Pays-Bas, Laura Roebben et Indra Craen y ont, chacune, décroché une médaille en -67 kg : l’argent pour l’une, le bronze pour l’autre...

Depuis début janvier, la course à la qualification olympique bat son plein dans tous les sports et le taekwondo n’échappe, bien entendu, pas à la règle. En Belgique, deux filles se battent pour Tokyo ! Il s’agit de Laura Roebben et Indra Craen en -67 kg. Ce samedi, Laura et Indra étaient engagées aux Pays-Bas et elles y ont, chacune, décroché une médaille : l’argent pour l’une, le bronze pour l’autre…

Laura a donc marqué des points par rapport à sa rivale, dont c’était la rentrée en 2020 après avoir été blessée cet hiver. Opposée au premier tour à une autre Belge, Oumnia Dakkon, Laura Roebben (69e mondiale, mais 32e olympique) s’est imposée sur le score sans appel de 23-3 avant d’écarter la Danoise Andersen (n°40) par 11-6, puis la Russe Zaitseva (n°43) par 15-12. Arrivée en finale, la Belge s’est inclinée face à l’Azérie Azizova (n°16) par 3-9, décrochant une prometteuse médaille d’argent.

Indra Craen (49e mondiale et 40e olympique) a également éliminé au premier tour une compatriote en la personne de Francesca Mollet, qu’elle a battu de manière impitoyable sur le score de 27-0. Opposée ensuite à la Moldave Ciuchitu (n°48), Indra l’a emporté par 15-3 avant de devoir affronter la fameuse… Azizova, face à laquelle elle s’est inclinée de justesse (6-7). Rendez-vous le week-end prochain pour l’Open de Belgique !

À noter, côté masculin, la superbe médaille de bronze également décrochée en -68 kg par Abdullah Sediqi, réfugié afghan combattant désormais sous les couleurs de la Belgique…