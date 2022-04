Historique. Le qualificatif se rapportant au championnat du monde des poids légers opposant l’Irlandaise Katie Taylor à la Portoricaine Amanda Serrano n’est pas trop fort. C’est un vrai sommet de la boxe féminine qui attend les 17 000 spectateurs du Madison Square Garden, ce samedi, à New York. Signe des temps et de la qualité des protagonistes : pour la première fois, le temple américain de la boxe, qui a été le théâtre de quelques-uns des plus grands combats de l’histoire, déroulera le tapis rouge à deux femmes, celles-ci occupant le haut de l’affiche.