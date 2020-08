C’est parti pour Arnaud de Meester ! L’ultra-triathlète bruxellois a quitté les magnifiques ruines de Villers-la-Ville ce vendredi, sur le coup de 10h, avec la ferme intention de relever son incroyable défi, qu’il a appelé Tenacity.

Faute de "reManche", comme il avait lui-même qualifié sa nouvelle tentative sur l’Enduroman, annulée en dernière instance par l’organisateur Edgar Ette en raison des contraintes sanitaires liées à la crise du Covid-19 tant en France qu'en Grande-Bretagne, Arnaud s’est lancé dans une épreuve calquée sur cet Enduroman, au cours duquel il devait rallier Marble Arch, à Londres, à l’Arc de Triomphe, à Paris, en courant 144 km, traversant la Manche à la nage (entre 35 et 65 km) et roulant 290 km.

Contraint à l’abandon l’an dernier, alors qu’il était à quelques kilomètres de la côte française, mais repoussé malheureusement vers le large par la marée, Arnaud de Meester avait vu son rêve inachevé. Mais, après mûre réflexion, il s’était à nouveau engagé sur cette terrible, mais mythique épreuve, dont le record a été amélioré d’une heure (49h24 !), au début du mois d'août, par le Français Lionel Jourdan.

L’oeuvre Enduroman est donc inachevée ! Mais Arnaud n’était pas décidé à s’en laisser conter. Avec son équipe, il a imaginé Tenacity, un ultra-triathlon "made in Belgium by a Belgian" (sic). Il a donc opté pour le formidable décor de l’Abbaye de Villers-la-Ville pour s’élancer à ten o’clock (10h) à travers la campagne brabançonne, namuroise et liégeoise. Seul face à lui-même…

Sous un ciel nuageux et des rayons de soleil alternant avec quelques gouttes de pluie, Arnaud de Meester avait bon moral après 43 km, un premier... marathon bouclé en plus ou moins six heures. Mais le défi n’en était pas moins énorme puisqu’il espérait arriver à Robertville vers six heures du matin !

À suivre donc…