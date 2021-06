En grande partie effacée, la déception de n’avoir pas réussi à se qualifier pour les Jeux de Tokyo ! Associé au Polonais Dyjas, Cédric Nuytinck a, en effet, décroché une formidable médaille d’argent en double ce dimanche, à Varsovie, théâtre de l’Euro. La paire belgo-polonaise n’a été battue qu’en finale par les Russes Katsman et Grebnev sur le score serré de 1-3 (10-12, 8-11, 11-8, 7-11).

Cédric Nuytinck offre ainsi à la Belgique sa troisième médaille en double sur la scène européenne après le bronze décroché en 1960 par Walter Dugardin et Roland Georges et, surtout, l’argent remporté en 1994 par Jean-Michel Saive et le Croate Primorac. Jean-Mi est également le dernier Belge médaillé à l’Euro avec sa médaille d’argent, en simple, en 2005.

Pour en arriver là, Nuytinck et Dyjas avaient écarté au premier tour le duo français Akkuzu et Landrieu sur le score sans appel de 3-0. Opposée en huitièmes de finale aux Tchèques Sirucek et Polansky, la paire belgo-polonaise a encore prouvé sa parfaite homogénéité pour l’emporter par 3-1 et atteindre les quarts de finale face à un premier duo russe, Skachkov-Sidorenko, qui avait éliminé les Belges Lambiet et Allegro. Au terme d’une rencontre d’une folle intensité (déjà…), les Russes ont plié sur le score de 3-2.

Assurés d’une médaille, Nuytinck et Dyjas en voulaient plus, mais encore devaient-ils se débarrasser en demi-finales de la paire portugaise Apolonia-Monteiro, ce qu’ils réussirent par 3-0 ! Mais la dernière marche vers le titre européen s’est révélée trop haute avec les Russes Katsman et Grebnev, face auxquels le Belge et son équipier polonais ont, néanmoins, tout donné (1-3).