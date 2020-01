Semaine capitale pour les équipes masculine et féminine belges en vue des Jeux de Tokyo. Emmenés par Cédric Nuytinck et Lisa Lung, nos pongistes disputent le tournoi de qualification olympique, au Portugal. Objectif : atteindre les quarts de finale de l’épreuve et donc figurer parmi les huit nations qui décrocheront leur billet d’avion pour Tokyo, même si un neuvième pays sera également du voyage, dans un deuxième temps.

(...)