Notre équipe masculine peut encore croire aux Jeux de Tokyo après avoir battu les Italiens au bout du suspense lors du Tournoi de qualification olympique...

Après l’échec de nos pongistes féminines, battues mercredi par l’Ukraine (0-3), on attendait beaucoup de l’équipe masculine belge. Opposés à l’Italie en 1/16e de finale du Tournoi de qualification olympique (TQO), Cédric Nuytinck et Cie se sont pourtant vite retrouvés dos au mur puisque le double d’ouverture, composé de Martin Allegro et Florent Lambiet, s’est incliné sur le score de 0-3 (7-11, 10-12, 8-11).

Appelé à la table pour le duel des n°1, Nuytinck a heureusement tenu son rang, battant Stoianov par 3-0 (11-8, 11-9, 11-6) pour rétablir l’égalité au marquoir (1-1). Suspense garanti ! Et place à Florent Lambiet, cette fois pour le deuxième simple, capital… Mais hélas ! perdu sur le score de 1-3 (11-8, 7-11, 7-11, 8-11).

Menés 1-2, les Belges, têtes de série n°12 de cette compétition, n’avaient vraiment plus droit à l’erreur ! Face au n°1 italien, Stoianov, Martin Allegro a, alors, sorti le grand jeu, s’imposant sur le score de… 3-2 (6-11, 11-8, 11-7, 6-11, 11-6) pour ramener encore l’équilibre (2-2).

Le score entre les deux nations prétendant aux Jeux de Tokyo était donc paritaire avant le dernier match, décisif, opposant Cédric Nuytinck à Mutti. Et le début de rencontre du Belge fut délicat… Mené 0-5, il ne parvint pas à combler son retard, perdant ce premier set sur le score de 8-11.

Après avoir remporté le deuxième set (11-6), Cédric perdit encore le troisième (8-11) et l’atmosphère devint insoutenable ! Mais, surtout, notre compatriote s’imposa… 11-7 pour s’offrir une cinquième manche décisive pour les Jeux de Tokyo, qu’il a remporté 11-8. Ouf ! L’équipe masculine belge peut encore croire à son rêve olympique. Rendez-vous contre le Portugal !